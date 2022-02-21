Reuters узнал, какие санкции против России введут США в случае нападения на Украину

Reuters узнал, какие санкции против России введут США в случае нападения на Украину

Санкции предусмотрены в случае российского вторжения.

Администрация президента Байдена подготовила первый пакет санкций против России, который включает в себя запрет финансовым учреждениям США совершать операции с крупными российскими банками.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что ограничения будут направлены на сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ, позволяющих осуществлять международные платежи. Список банков, которые могут оказаться под санкциями, сформирован не до конца. В то же время Reuters пишет, что вероятно санкции могут затронуть ВТБ, Сбербанк, ВЭБ.РФ и Газпромбанк.

Более того, в администрации Байдена также заявили, что США в случае вторжения РФ в Украину введут санкции против российских физических и юридических лиц, которые предусматривают замораживание активов и запрет на любые транзакции.

В свою очередь Белый дом и Минфин США комментировать вопросы антироссийских санкций изданию отказались.

Напомним, на Мюнхенской конференции безопасности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен раскрыла некоторые детали санкций, которые готовит против РФ ЕС. По ее словам, в случае нового вторжения в Украину Россию отрежут от международных финансовых рынков. Также она не сможет получить доступ к основным экспортным товарам.

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