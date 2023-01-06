Революционное решение: Кулеба – об обещании Макрона передать Украине танки AMX-10RC

В Министерстве иностранных дел решение французского президента Эммануэля Макрона передать Вооруженным силам колесные танки AMX-10RC называют "революционным".

Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба для французского телеканала TF1.

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Глава внешнеполитического ведомства поблагодарил Францию за принятое решение.

"Решение президента Макрона предоставить Украине легкие танки действительно революционное. Кажется, вы во Франции любите эти слова, не правда ли? Итак, мы очень благодарны за это решение", — заявил Кулеба.

Напомним, 4 января во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер Франции Эммануль Макрон пообещал передать Вооруженным силам БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC.

После этого стало известно, что США и Германия отправят Украине боевые машины пехоты. Белый дом заявил, что планирует отправить в Украину боевую гусеничную бронированную машину Bradley, которая несет автоматическую пушку и пулемет. Между тем, Германия предоставит свою боевую машину пехоты Marder и ПВО Patriot американского производства, благодаря чему количество Patriot в Украине увеличится до двух батеров.

Что известно об AMX-10 RC

"AMX-10 RC – это легкие танки на колесах, а не на гусеницах, поэтому очень мобильные, правда, старые, но мощные", – отметили в издании.

Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год, в общей сложности было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа. Во французской армии эта техника будет постепенно заменена бронеавтомобилем Jaguar. По состоянию на 2016 год на вооружении французской армии было 248 AMX-10RC.

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