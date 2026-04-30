Рейтинг доверия и эффективности правоохранительных органов: лучшая динамика у НАБУ, БЭБ и ДБР

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией Active Group по заказу издания "Политарена" .

Кто показал рост доверия

Среди правоохранительных органов, которые смогли нарастить уровень доверия граждан:

НАБУ - +2,6%

БЕБ - +1,9%

ДБР - +1,5%

Офис Генерального прокурора - +1,4%

ВАКС - +0,7%

Эти показатели свидетельствуют о постепенном укреплении позиций отдельных институтов на фоне общего скепсиса в обществе.

Кто повысил эффективность

В то же время у части органов зафиксирован рост оценок эффективности их деятельности:

БЕБ - +2,8%

ДБР - +2,5%

Офис Генерального прокурора - +1,4%

СБУ - +0,8%

Таким образом, именно БЭБ и ДБР демонстрируют лучшую динамику сразу по двум ключевым показателям – доверию и эффективности.

Общая картина

Несмотря на положительные изменения в части органов, общий уровень доверия правоохранительной системе остается невысоким. Значительная часть украинцев либо не доверяет никакой структуре, либо не может дать четкую оценку их деятельности.

В то же время результаты исследования свидетельствуют о формировании новых центров доверия в правоохранительной системе, постепенно укрепляющих свои позиции.

Как проводилось исследование

Опрос был осуществлен компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Выборка – 1000 респондентов, репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины.

Ошибка не превышает 3,1%.

