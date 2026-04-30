Рейтинг доверия и эффективности правоохранительных органов: лучшая динамика у НАБУ, БЭБ и ДБР
В Украине зафиксированы изменения в уровне доверия и оценки эффективности работы правоохранительных органов. Часть структур продемонстрировала положительную динамику по сравнению с декабрем 2025 года как в восприятии граждан, так и в оценках результативности их работы.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией Active Group по заказу издания "Политарена" .
Кто показал рост доверия
Среди правоохранительных органов, которые смогли нарастить уровень доверия граждан:
НАБУ - +2,6%
БЕБ - +1,9%
ДБР - +1,5%
Офис Генерального прокурора - +1,4%
ВАКС - +0,7%
Эти показатели свидетельствуют о постепенном укреплении позиций отдельных институтов на фоне общего скепсиса в обществе.
Кто повысил эффективность
В то же время у части органов зафиксирован рост оценок эффективности их деятельности:
БЕБ - +2,8%
ДБР - +2,5%
Офис Генерального прокурора - +1,4%
СБУ - +0,8%
Таким образом, именно БЭБ и ДБР демонстрируют лучшую динамику сразу по двум ключевым показателям – доверию и эффективности.
Общая картина
Несмотря на положительные изменения в части органов, общий уровень доверия правоохранительной системе остается невысоким. Значительная часть украинцев либо не доверяет никакой структуре, либо не может дать четкую оценку их деятельности.
В то же время результаты исследования свидетельствуют о формировании новых центров доверия в правоохранительной системе, постепенно укрепляющих свои позиции.
Как проводилось исследование
Опрос был осуществлен компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.
Выборка – 1000 респондентов, репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины.
Ошибка не превышает 3,1%.