Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому начал падать после длительного роста. Несмотря на это, уровень поддержки остается выше, чем до обострения отношений с новой администрацией США. Социологи объясняют колебания влиянием как внешних, так и внутренних факторов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии(КМИС).

Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому, который стабильно рос с декабря 2024 года, начал заметно снижаться во второй половине мая — начале июня 2025 года. Если в начале мая за Зеленского голосовали 74% опрошенных, то уже в конце исследования доверяли ему только 65%, а не доверяли — 30%. Таким образом, положительный баланс доверия составляет +35%.

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Социологи отмечают, что быстрое падение рейтинга вызывает вопросы о его причинах. Отсутствие детальной информации не позволяет назвать конкретные факторы, поскольку для этого нужны панельные исследования, которые отслеживают изменение мнений у тех же респондентов в течение времени.

Однако эксперты выделяют несколько возможных причин снижения доверия. Во-первых, это ослабление так называемого эффекта «сплочения вокруг флага» (rally around the flag effect), который активизировался в феврале 2025 года на фоне обострения отношений с новым руководством США. Через несколько месяцев население привыкает к новым реалиям, и международный фактор теряет влияние, тогда как внутренние проблемы снова становятся ключевыми в формировании общественного мнения.

Во-вторых, кратковременное повышение доверия в мае могло быть связано с подписанием важных соглашений по ископаемому топливу. Это вызвало временный всплеск оптимизма среди населения, но после него рейтинг обычно возвращается к «нормальным» показателям, что в статистике называется регрессией к среднему.

© КМИС

И наконец, на настроения украинцев повлияло отсутствие прогресса в завершении войны. Несмотря на надежды на скорое завершение конфликта через переговоры в мае 2025 года, факты свидетельствовали об обратном: рост российских атак на нескольких направлениях, масштабные авиаудары и агрессивное поведение РФ во время переговоров заставляли граждан сомневаться в перспективах мира.

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Опрос КМИС проводился среди 1011 респондентов с 15 мая по 3 июня 2025 года. Социологи отмечают, что рейтинг Зеленского, хоть и снизился, остается выше, чем до обострения отношений с США. Поэтому дальнейшие колебания могут зависеть от развития как международной ситуации, так и внутренних событий в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия среди украинских политиков 74% опрошенных граждан поддерживают его. Единственным, кто кроме президента имеет положительный баланс доверия, стал Сергей Притула. Результаты опроса КМИС отражают настроения украинцев в мае 2025 года.