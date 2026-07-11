Рейтинг Путина продолжает обрушиваться: почему «фюрер» стремительно теряет поддержку

Владимир Путин. / © Associated Press

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Рейтинг «фюрера» Российской Федерации Владимира Путина стремительно падает. Свидетельством тому являются последние результаты опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На днях в этом обнародованы результаты исследования. В период с 29 июня по 5 июля уровень одобрения деятельности Путина уменьшился на 0,9 процентного пункта — до 66%. Уровень доверия к диктатору упал еще на один процентный пункт — до 72,3%.

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Аналитики подчеркивают, что данные, а также результаты других российских государственных и независимых социологических служб свидетельствуют, что в конце июня рейтинги Путина резко просели после нескольких месяцев постепенного снижения, которое длилось с марта 2026 года.

В ISW акцентируют внимание на том, что уже даже государственная социологическая служба агрессорки РФ фактически признает рост общественного недовольства.

«Примечательно, что российский государственный социологический центр считает необходимым признать растущее общественное недовольство. По всей видимости, это связано с ростом дефицита бензина по всей России», — говорится в отчете Института изучения войны.

Напомним, издание The i Paper пишет о том, что Украина своими атаками унизила Путина в его родном городе — Санкт-Петербурге. В июне украинские дальнобойные дроны и ракеты нанесли удары по стратегическим объектам второму по величине городу России. Эксперты отмечают, что Петербург для «фюрера» имеет особое значение, там он родился, работал в мэрии и начал политическую карьеру.

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