Рейтинг зарубежных лидеров: кому украинцы доверяют больше всего, а кому — меньше (инфографика)

Ожидаемо, что украинцы больше всего не доверят Путину и Лукашенко (97% и 94%).

Второй год подряд украинцы среди иностранных лидеров больше всего доверяют польскому президенту Анджею Дуди – 87% (52% – в 2021 году). На второй позиции – президент США Джозеф Байден (79%) и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (73%).

Такие цифры исходят из соцопроса по заказу центра "Новая Европа".

"В целом можно говорить о существенном росте доверия к зарубежным лидерам по сравнению с 2021 годом. В то же время можно сделать предположение, что тройку лидеров мог бы несколько подвинуть бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к которому украинцы относятся с большой теплотой. Примечательно, однако, что новый глава британского правительства Риши Сунак занимает четвертую позицию – ему доверяют 64% украинцев", - отмечают авторы исследования.

Авторы соцопроса обращают внимание, что полученные данные по Британии могут свидетельствовать о том, что украинцы осознают, что поддержку Украине в условиях "полномасштабного вторжения оказывают государства, а не персонально их лидеры. И поэтому Великобритания будет оставаться другом для Украины, независимо от того, кто будет возглавлять правительство".

Лидеры недоверия

Зарубежные лидеры, которым украинцы уже второй год не доверяют больше всего, ожидаемо – это Путин и Лукашенко (97% и 94% респондентов). Также, согласно соцопросу, большая доля украинцев не доверяет также Си Цзиньпиню (73%) и Виктору Орбану (69%). По сравнению с 2021 годом произошел рост недоверия к этим лидерам в три раза. Украинцы также стали меньше доверять Реджепу Эрдогану (49%) и Эммануэлю Макрону (46%).

Напомним, в Польше объяснили, почему так сильно помогают Украине в войне.

США передадут Украине JDAM: авиация будет жарить врага с большей точностью

Читайте также: