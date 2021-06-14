Рейтинг Зеленского: готовы ли украинцы снова голосовать за президента

Украинцы демонстрируют относительно высокую готовность участвовать в выборах президента.

31% украинцев готовы поддержать действующего президента Владимира Зеленского, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Такие результаты опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом Демократической инициативы.

Если бы выборы президента Украины проходили на момент опроса, то победу на них одержал бы действующий Президент Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать в первом туре 20% всех опрошенных (31% среди тех, кто придет на выборы и определился с голосом).

Согласно опросу, 18,6% украинцев готовы поддержать Петра Порошенко, 12,7% — сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко, 11,7% — лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Разница между последними кандидатами — в пределах статистической погрешности.

Отмечают, что примерно треть опрошенных заявили, что точно будут принимать участие в выборах. При этом, молодежь несколько реже заявляет, что точно будет участвовать в выборах, чем старшие респонденты.

Большинство респондентов убеждены, что страна развивается в неправильном направлении (62%). Противоположного мнения придерживаются 20%. Такие скептические оценки в целом присущи украинскому обществу и фиксируются практически постоянно, за исключением короткого этапа сразу после президентских выборов.

Опрос проводился с 14 по 19 мая. Было опрошено 2020 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Напомним, КМИС опубликовал обновленный президентский рейтинг. Лидер остается неизменным.

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