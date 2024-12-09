"Режим Асада пал не только благодаря оппозиции": Зеленский объяснил, как события в Сирии связаны с Украиной

Режим Асада упал не только благодаря силе оппозиции. Это произошло, в частности, потому, что достаточного количества российских войск там нет. Ведь вся боеспособная русская армия находится на территории Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 9 декабря.

"События в Сирии являются ярким примером, объясняющим, почему Украине нужна несгибаемая поддержка и уверенность наших партнеров. Все видят, какое значение имеет Украина и война России против Украины", — пояснил он.

Идентичные события происходят в Африке.

"Мы знаем, что там были "вагнеровцы". И мы знаем, сколько "вагнеровцев" было уничтожено в Украине. Россия хочет свои режимы в Африке, которые влияли бы на Африканский континент, и для этого использовали "вагнеровцев". Именно поэтому сегодня" очень важно, чтобы все страны, которые ценят мир без войны, ценят безопасность – европейские страны, Соединенные Штаты, другие страны мира, мировые лидеры. понимали эту перспективу: сейчас и именно здесь решается многое", — сказал президент.

Он подчеркнул, что от силы Украины зависит, сильна ли армия России, ведь если рухнет Украина, глава Кремля Владимир Путин вернется и в Сирию, чтобы отомстить, и в Африку, и во многие другие интересующие его регионы.

"И мне кажется, это самое главное, что всем надо понимать: в этом объединении вокруг Украины успех – общий успех мира. Успех, который объединяет. И единство, которое дает успех", — добавил Зеленский.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: СРОЧНО! УКРАИНА НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРЫ О КОНЕЦ ВОЙНЫ?

Тем временем, у президента Украины Владимира Зеленского готовят встречу группы стран, которые будут говорить о завершении войны.

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