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Режим контртеррористической операции в трех российских областях и "зеленый свет" операции на Курщине: главные новости ночи 10 августа 2024 года

Режим контртеррористической операции в трех российских областях и "зеленый свет" операции на Курщине: главные новости ночи 10 августа 2024 года

Украина получила комментарий западных партнеров по операции в Курской области / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В трех российских областях объявлен режим контртеррористической операции: в прошлом году его внедряли через "вагнеровцев" Читать далее –>
  • Наступление Киева получило "зеленый свет" от союзников — Politico Читать далее –>
  • В Сети появились новые фото разбитой "Хаймарсом" колонны российских военных в Курской области Читать далее –>
  • Мониторинговые каналы озвучили, по каким направлениям Россия перебросила военных на Курщину Читать далее –>
  • У Белого дома заметили машины скорой помощи — СМИ Читать далее –>

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