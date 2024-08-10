Режим контртеррористической операции в трех российских областях и "зеленый свет" операции на Курщине: главные новости ночи 10 августа 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В трех российских областях объявлен режим контртеррористической операции: в прошлом году его внедряли через "вагнеровцев" Читать далее –>
- Наступление Киева получило "зеленый свет" от союзников — Politico Читать далее –>
- В Сети появились новые фото разбитой "Хаймарсом" колонны российских военных в Курской области Читать далее –>
- Мониторинговые каналы озвучили, по каким направлениям Россия перебросила военных на Курщину Читать далее –>
- У Белого дома заметили машины скорой помощи — СМИ Читать далее –>
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