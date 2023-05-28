"Режим погибнет без вождя": на сайте минского "Динамо" появился некролог Лукашенко

Об этом говорится в сообщении на сайте минского "Динамо".

По словам хакеров, они "взломали любимую игрушку диктатора", чтобы напомнить "покорителям, предателям народа и торговцам совестью", что тот не всегда. "Режим погибнет без вождя. Страна и белорусский народ продолжат жить и после его смерти", — отмечают "КиберПартизаны".

Напомним, что ранее белорусский оппозиционер заявил, что Лукашенко был госпитализирован в критическом состоянии после встречи с Путиным.

Киберпартизаны добрались до сайта минского "Динамо"

Таинственная болезнь Лукашенко: что известно

Напомним, что ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко был замечен с забинтованной рукой на параде в Москве 9 мая. Затем о его состоянии здоровья начали ходить разные слухи. Некоторые утверждали, что он заболел коронавирусом, другие — инфекционно-аллергическим миокардитом.

Также сообщалось, что Лукашенко якобы побывал в президентской клинике в Минске. К нему якобы не раз прилетали врачи из Москвы.

В то же время белорусский диктатор опроверг свою болезнь, заявив, что хорошо себя чувствует.

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