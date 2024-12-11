Режим Путина может быть ближе к коллапсу, как с СССР, чем кажется – The Telegraph

Сечин сказал Путину подготовиться к 45-50 дол. за баррель нефти в следующем году. С поправкой на инфляцию это соответствует уровням, которые довели до банкротства Советский Союз.

Украина постепенно проигрывает трехлетний конфликт на поле боя. Россия примерно равными темпами медленно проигрывает в экономической отрасли. Доходы Кремля от экспорта нефти слишком низкие, чтобы поддерживать интенсивную войну, и никто не одолжит президенту РФ Владимиру Путину ни копейки.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Российская перегретая военно-кейнсианская военная экономика очень похожа на дисфункциональную немецкую военную экономику конца 1917 года, в которой не хватало квалифицированной рабочей силы, и она оказалась ниже ватерлинии после трех лет блокады союзников – как позже продемонстрировали логистические неудачи наступления Людендорфа.

Также читайте В России катастрофическая инфляция: цены растут максимально с начала войны

"Стратегическая победа Путина в Украине была далеко не неизбежна две недели назад, и она стала еще менее неизбежной сейчас, когда режим Асада развалился, как карточный домик, подорвав доверие к Путину на Ближнем Востоке и в Сахеле. Он ничего не мог сделать, чтобы спасти своего единственного государственного союзника в арабском мире", – говорится в статье.

"Границы российской военной мощи обнаружены", – сказал региональный эксперт Bluebay Asset Management и сотрудник Chatham House Тим Эш.

Теперь Турция является хозяином региона. Даже если Путину удастся удержать свою военно-морскую базу в Тартусе, эта уступка будет сделана на условиях и при терпении Османской империи.

"Путин сейчас идет на мирные переговоры с Украиной с позиции слабости", – отметил Эш.

Антон Барбашин из Riddle Russia говорит, что российские лидеры ожидают от новоизбранного президента США Дональда Трампа ультиматумов как Киеву, так и Москве: если Владимир Зеленский откажется от мирных условий, Штаты прекратят всю военную помощь; если Путин затянет, Штаты поднимут военную ставку и разбомбят российскую экономику.

Российская экономика держалась хорошо в течение двух лет, но третий год стал тяжелее. Центральный банк повысил процентные ставки до 21%, чтобы подавить спираль инфляции.

"Экономика не может долго так существовать. Это колоссальный вызов для бизнеса и банков", – отметил гендиректор "Сбербанка" Герман Греф.

В то же время глава оборонного гиганта "Ростех" Сергей Чемезов заявлял, что финансовое давление становится опасным:

"Если мы будем так продолжать, большинство компаний фактически обанкротятся. При ставках более 20% я не знаю ни одного предприятия, которое могло бы приносить прибыль, даже торговцы оружием".

Возрождение советского ВПК – если позаимствовать термин аналитика французской разведки Пьера-Мари Менье – уничтожает остальную экономику РФ. Страну покинули около 800 тыс. молодых и образованных людей. Количество убитых или искалеченных "в мясорубке" приближается к полумиллиону.

Российский министр цифровых технологий говорит, что нехватка ІТ-работников составляет около 600 тыс. В оборонной индустрии есть 400 тыс. незаполненных должностей. Общая нехватка рабочей силы составляет около 5 млн.

Руководитель Зеленоградского центра нанотехнологий Анатолий Ковалев говорит, что его отрасль подкошена нехваткой оборудования и что невозможно заменить внешние поставки:

"Не хватает квалифицированных специалистов: инженеров, технологов, разработчиков, дизайнеров. Университетов и техникумов, готовящих кадры для отрасли, практически нет".

Также читайте Увеличение расходов на войну не позволит России усилить свой военный потенциал — ISW

Общая экспортная прибыль РФ от всех видов ископаемого топлива составляла около 1,2 млрд дол. в день в середине 2022 года. Эти показатели падали за последние 10 месяцев подряд и сейчас едва составляют 600 млн дол. Кремль забирает часть этого дохода в бюджет, но это слишком мало, чтобы финансировать военную машину, так или иначе поглощающую десятую часть ВВП.

Поступления от налога на нефть в ноябре упали до 5,8 млрд долл. исходя из средней цены на нефть Urals в около 65 дол. за баррель. Эта цена может упасть гораздо больше. Россия столкнулась с началом ценовой войны с Саудовской Аравией на азиатских рынках.

В то же время, Путин проводит рейд в Фонде национального благосостояния, чтобы покрыть дефицит бюджета. Его ликвидные активы упали до 16-летнего минимума в 54 млрд долл. Его золотые запасы упали с 554 до 279 т за последние 15 месяцев. Фонд остался с неликвидными активами, которые невозможно выкристаллизовать, например, частью акций "Аэрофлота".

Долгожданный рост цен на нефть все никак не происходит. JP Morgan заявил, что избыток мировых поставок в 2025 году достигнет 1,3 млн баррелей в день из-за роста добычи сланцев в Бразилии, Гайане и США. Глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал Путину подготовиться к 45-50 дол. за баррель нефти в следующем году. С поправкой на инфляцию это соответствует уровням, которые довели до банкротства Советский Союз в 1980-х годах.

В публикации говорится, что целью запутанных нефтяных санкций G7 было – еще месяц назад – съесть доходы Путина, не сокращая мировые поставки нефти и не усиливая шок по поводу стоимости жизни на Западе. Это было отчасти успешным. России пришлось собрать теневой флот танкеров и отправлять нефть из балтийских и черноморских портов покупателям в Индии и Китае, которые нажали на жесткое соглашение.

По оценкам Международного энергетического агентства, скидка на сырую нефть марки Urals составила в среднем 15 долл. в течение 2023-2024 годов, лишая Путина 75 млн долл. в день экспортных доходов.

Россия может обойти технологические санкции, но ее системы настроены на западные полупроводники. Эти чипы не могут быть легко заменены китайскими поставщиками, даже если они готовы рискнуть попаданием во вторичные санкции США, к чему большинство все же не готовы. Микросхемы покупаются по высокой цене на мировом черном рынке и являются ненадежными.

Украинские военные заметили, что российские беспилотники "Герань-2" (российское название "Шахедов") выходят из-под контроля. The Washington Post сообщает, что устройства лазерной наводки на российских танках Т-90М "таинственным образом исчезли", что значительно снизило их возможности.

Министерство промышленности РФ пыталось разработать аналоги для замены чипов от Texas Instruments, Aeroflex и Cypress, но в октябре признало, что все три тендера провалились. Алексей Новоселов из компании Milandr сказал, что Россия не может получить изоляторные технологии, необходимые для производства микросхем 90 нанометров или менее. Это темные века.

Три недели назад США затянули петлю, введя санкции против "Газпромбанка" и более 50 российских банков, связанных с глобальными транзакциями. Это значительно усложнило возможность РФ торговать энергией и покупать технологии на черном рынке. Это ненадолго обвалило рубль, сейчас колеблющийся на отметке 100 руб./долл.

Китайские банки перестали принимать российские карты UnionPay. Китайская пресса сообщает, что экспортеры отказались от российских сайтов электронной коммерции, таких как Yandez или Wildberries, поскольку комиссии за оплату через третьи стороны больше не покрывают низкую норму прибыли. Кое-кто не смог вывести свои деньги из России и понес большие убытки.

"Мало кто предполагал внезапный и полный крах советского режима, хотя к 1989 году все признаки экономического упадка и имперского чрезмерного влияния присутствовали. Режим Путина еще не достиг этой точки, но потребуется лишь еще одно изменение на Ближнем Востоке, чтобы довести дело до остроты. Если Саудовская Аравия снова решит наводнить мир дешевой сырой нефтью, чтобы вернуть себе долю рынка – как многие прогнозируют – нефть упадет ниже 40 долларов, и Россия выйдет из-под экономического контроля", – резюмируется в статье.

Напомним, по мнению аналитиков ISW, Россия теряет способность эффективно поддерживать деятельность оборонного сектора, сохраняя в то же время экономическую стабильность.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.