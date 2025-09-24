Резкая смена заявлений Трампа: почему он поверил в победу Украины

Дональд Трамп / © Getty Images

Дональд Трамп, известный своей непредсказуемой риторикой, снова удивил аналитиков. Президент США, ранее открыто давивший на Украину, чтобы она согласилась на территориальные уступки, теперь заявляет, что Украина вполне способна вернуть все свои земли. Это кардинальное изменение позиции от человека, который раньше выгонял президента Зеленского из Белого дома и проводил переговоры с Путиным. Что же повлекло за собой такой неожиданный поворот?

Об этом пишет Sky News.

Военная и экономическая устойчивость Украины

Одной из ключевых причин, вероятно, ситуация на фронте и экономическая устойчивость. Россия платит очень высокую цену за войну, как в человеческих ресурсах, так и в финансовом плане. Даже Трамп признал, что Москва «имеет большие экономические трудности».

Эта реальность подкрепляет мнение о том, что победа Украины при поддержке Запада вполне реальна. Устойчивость украинцев изменила восприятие ситуации, и то, что казалось невозможным теперь выглядит достижимым, если союзники продолжат оказывать поддержку.

Влияние союзников и внутренняя политика

Еще одним фактором является давление европейских союзников. В прошлом месяце лидеры из Европы прибыли в Вашингтон, чтобы призвать к осторожности в отношениях с Путиным. Кроме того, европейские члены НАТО существенно увеличили помощь Украине, что ослабило риторику Трампа о том, что Америка несет чрезмерное финансовое бремя.

Не менее важен и фактор внутренней политики США. Подход Трампа к России вызвал критику как со стороны демократов, так и внутри Республиканской партии, а более жесткая позиция по поводу национальной обороны может помочь ему консолидировать поддержку.

Переговорная тактика

Не следует исключать, что смена риторики является частью переговорной тактики Трампа. Он известен тем, что часто меняет свою позицию, чтобы получить преимущество. Разговоры о компромиссе могли быть стратегией, чтобы заставить Украину и Россию сесть за стол переговоров. Поскольку Россия не проявила готовности к компромиссу, его расчеты сместились, и он снова перешел к поддержке идеи обновления Украины.

Какова бы ни была причина его смены взглядов, последние события демонстрируют, что Трамп сейчас чувствует себя безгранично уверенным.

Напомним, по словам дипломата Романа Бессмертного президент США Дональд Трамп использует громкие заявления для создания информационного шума и сокрытия своего бездействия.

Бессмертный считает странной позицию Трампа по поводу того, что Европа покупает российскую нефть, поскольку на самом деле это делают только две страны — Венгрия и Словакия. По словам дипломата, перед выступлением Трампа на Генассамблее ООН министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт не откажется от российской нефти, при этом как Сиярто, так и премьер-министр Орбан используют позицию Трампа в качестве прикрытия.

Дипломат также напомнил, что еще 8 ноября 2024 года, после оглашения победы Трампа, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила ему поставки сжиженного газа на сумму более 400 миллиардов, но Трамп до сих пор не дал ответа. Бессмертный подчеркнул, что некоторые страны, в частности Нидерланды, Франция и Бельгия, продолжают импортировать газ, ожидая его реакции.

По мнению дипломата, Трамп делает громкие заявления, чтобы оправдать свое бездействие. Единственным результатом, по словам Бессмертного, явилось лишь согласование на отдельные позиции 19-го пакета европейских санкций против РФ, при этом Трамп не присоединился к 18-му пакету.