Резкие заявления Байдена и попытки предотвратить российскую агрессию. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент США Джо Байден считает, что Украине вряд ли удастся присоединиться к НАТО в ближайшее время, ведь для этого нужно выполнить ряд условий. Читать дальше –>
- Американский президент Джо Байден считает, что вторжение России в Украину имело бы самые серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны. Читать дальше –>
- Глава Белого дома допустил вариант организации нового саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с наращиванием российской агрессии вокруг Украины. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден считает, что вторжение России в Украину имело бы серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны. Читать дальше –>
- Любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будет рассматриваться Вашингтоном как вторжение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Читать дальше –>