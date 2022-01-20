Резкие заявления Байдена и попытки предотвратить российскую агрессию. Пять новостей, которые вы могли проспать

Резкие заявления Байдена и попытки предотвратить российскую агрессию. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

Президент США Джо Байден считает, что Украине вряд ли удастся присоединиться к НАТО в ближайшее время, ведь для этого нужно выполнить ряд условий. Читать дальше –>

Американский президент Джо Байден считает, что вторжение России в Украину имело бы самые серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны. Читать дальше –>

Глава Белого дома допустил вариант организации нового саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с наращиванием российской агрессии вокруг Украины. Читать дальше –>

Президент США Джо Байден считает, что вторжение России в Украину имело бы серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны. Читать дальше –>

Любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будет рассматриваться Вашингтоном как вторжение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Читать дальше –>

Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным Новости мира