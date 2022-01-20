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Резкие заявления Байдена и попытки предотвратить российскую агрессию. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Резкие заявления Байдена и попытки предотвратить российскую агрессию. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Президент США Джо Байден считает, что Украине вряд ли удастся присоединиться к НАТО в ближайшее время, ведь для этого нужно выполнить ряд условий. Читать дальше –>
  • Американский президент Джо Байден считает, что вторжение России в Украину имело бы самые серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны. Читать дальше –>
  • Глава Белого дома допустил вариант организации нового саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с наращиванием российской агрессии вокруг Украины. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден считает, что вторжение России в Украину имело бы серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны. Читать дальше –>
  • Любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будет рассматриваться Вашингтоном как вторжение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Читать дальше –>

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