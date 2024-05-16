Резкое заявление Зеленского: президент назвал виновных в тяжелой ситуации на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в том, что происходит сейчас с российским наступлением на Харьковщине, виноват целый мир.

Об этом глава государства сказал в интервью журналистам телеканала ABC News во время своего визита в Харьков.

Телеканал отмечает – ситуация в Украине настолько серьезная, что Зеленский был вынужден отменить запланированную поездку в Испанию и приехать прямо в Харьков, "которому снова грозит реальная опасность из-за наступления России".

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"Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков", – сказал президент.

Как сообщается, четко он понимал, что задержка помощи от США оказала непосредственное влияние на войну и ситуацию вдоль северо-восточной границы. По словам Зеленского, за последние несколько дней сотни человек погибли или получили ранения.

Журналисты спросили у президента, виновата ли Америка в том, что сейчас происходит в Харькове.

"Это вина всего мира. Они дали возможность Путину устроить оккупацию. Но теперь мир может помочь", – ответил глава государства.

Отметим, издание The Hill в своей публикации отметило, что большое наступление РФ в Харьковской области создало одну из самых значительных проблем для ВСУ с начала войны. Украинские войска до сих пор ощущают нехватку боеприпасов и истощение, ведь воюют на линии фронта длиной 600 миль.

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