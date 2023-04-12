Резников и министр обороны Испании опровергли фейки о том, что в Украине воюют войска НАТО

Украина и Испания опровергли заявления о наличии войск НАТО в Украине.

Министры обороны Украины и Испании опровергли заявления о том, что войска НАТО сражаются против российской армии в Украине. Такие слухи появились после утечки секретных документов Пентагона.

Об этом пишет CNN.

"Это совершенно неправда, что в Украине есть войска НАТО", — заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Ее украинский коллега Алексей Резников также подтвердил, что эта информация является фейковой. На информацию об утечке секретных документов США он подчеркнул, что у них "многие данные, не соответствующие действительности и уже неактуальны".

Министр уверен, что США будут работать над тем, чтобы "нейтрализовать эту утечку и избежать этого в будущем". По его словам, Украина имеет "полное доверие к нашим американским союзникам", несмотря на утечку информации.

Министр обороны Испании отметила, что единство союзников в рамках НАТО и Европейского Союза остается сильным, и Россия "не сможет его разорвать".

"Утечка" секретных документов США

В ночь на 7 апреля стало известно, что в Сеть попали секретные документы по усилению украинской армии перед контрнаступлением. В частности, речь идет о фотографиях графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США уже ищут виновных. Он добавил, что некоторые документы все же были подделаны.

Кроме того, в Соединенных Штатах Америки подчеркнули, что серьезно относятся к "сливанию" секретных документов. В Пентагоне обещают расследовать это до тех пор, пока не найдут источник утечки.

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