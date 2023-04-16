Резников назвал две причины, почему Запад не дает Украине всего необходимого оружия: при чем здесь Меркель

Резников упрекнул бывшего канцлера Германии Ангели Меркель за ее мягкую позицию в отношении РФ.

Запад не предоставляет Украине все необходимое вооружение из-за давно утратившей актуальность "догмы" – не провоцировать Россию.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon.

В частности, Резников упрекнул бывшего канцлера Германии Ангели Меркель, что она помешала евроатлантической интеграции Украины и Грузии в 2008 году.

"Запад долго жил в догме не провоцировать Россию. Это стало ощутимой реальностью в 2008 году во время саммита НАТО в Бухаресте. Была вполне реальная вероятность того, что Украина и Грузия станут новыми членами. Американцы были за это, как и большинство европейцев. Против этого выступила канцлер Германии Ангела Меркель, убедившая остальных", – сказал министр.

Резников напомнил, что после отказа предоставить Киеву и Тбилиси ПДЧ в НАТО произошло вторжение и оккупация некоторых регионов Грузии. Затем последовали отравления в Солсбери, взрывы в Чехии и Болгарии, оккупация Крыма и части Донбасса в 2014 году.

"Снова та же доктрина: не провоцировать Россию", — добавил он.

Второй ошибкой Запада Резников назвал уверенность, которая была до 24 февраля прошлого года, что "маленькая советская армия" не может противостоять гораздо большей советской армии.

"Но мы не советская страна с советской армией", – подчеркнул глава Минобороны.

Подытоживая, Резников подтвердил, что конечная цель Украины в этой войне – освободить все территории, временно оккупированные Россией, до международно признанных границ в 1991 году, включая Крым, Луганск и Донецк.

Ранее третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, как политика экс-канцлера Германии Ангелы Меркель поощряла президента РФ к агрессивным действиям. По его мнению, "Меркель предложила губительную политику".

Напомним, что нардеп и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что запланированные даты поставок вооружений Украине соблюдены не будут.

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