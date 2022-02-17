Резников назвал переезд некоторых посольств во Львов действием "афганского синдрома"

Посольства только временно переехали из Киева.

Министр обороны Алексей Резников выразил мнение, что некоторые страны перевозят свои консульства из Киева во Львов на фоне угрозы нового вторжения РФ, поскольку это результат действия "афганского синдрома". По его словам, любое действие, которое оказывает та или иная страна, оно оказывает в интересах своего народа, своего политического момента.

Об этом глава Минобороны сказал в интервью РБК-Украина.

"Плюс те же США и страны НАТО в целом испытали шок после вывода войск из Афганистана, я это называю "афганский синдром". Трагические кадры из Кабула, из аэропорта, облетели весь мир, и в этом оцепенении и этой панике, украинские военные действовали спокойно" и помогали эвакуировать, в том числе, граждан других стран. Я думаю, этот "афганский синдром" действует. Из-за него ряд внешнеполитических ведомств были вынуждены переписать свои протоколы, ужесточить их, и сегодня мы наблюдаем, как посольства США и ряда других стран переехали во Львов, правда уточняют, что временно сократили свои дипломатические контингенты", — высказался Резников.

В то же время, по его словам, европейские посольства никуда не эвакуировались и заявляют о своем присутствии. Глава Минобороны заверил, что находится в постоянном контакте с послами.

"То есть разные страны по-разному реагируют. Все равно, любое действие, которое оказывает та или иная страна, оно производит в интересах своего народа, своего политического момента. Мы не все считываем, что происходит в США или еще где-то, их не можно калькой Украины мерить. Мы видим активную позицию Великобритании после Брексита. Не думаю, что будь Великобритания в ЕС, мы бы такую жесткую позицию в интересах Украины слышали от их премьер-министра", – добавил он.

Как сообщалось, переезд некоторых посольств в западную Украину президент Владимир Зеленский назвал "большой ошибкой".

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