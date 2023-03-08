Резников о подрыве "Северных потоков": "Это комплимент, но это не наша деятельность"

Министр заверил, что взрывы газопроводов не имеют никакого отношения к Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников отверг причастность якобы "проукраинской группы" к подрыву газопроводов "Северный поток".

Об этом глава оборонного ведомства заявил перед началом встречи министров обороны в Швеции 8 марта.

Резников назвал странной публикацию издания New York Times о причастности "проукраинской группы" к подрыву "Северных потоков".

"Для меня это немного странная история. Это не имеет отношения к нам. Думаю, расследование официальных органов выяснит все подробности. Это комплимент для наших сил специального назначения, но это не наша деятельность", — рассказал глава Минобороны Украины.

Напомним, накануне издание NYT со ссылкой на анонимных чиновников, имеющих данные разведки США, сообщило, что к диверсии на "Северных потоках" может быть причастна "проукраинская группа". При этом источники сообщили, что у них нет информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский или кто-нибудь из спецслужб страны мог знать о взрывах на газопроводах.

Комментируя эту информацию, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что государство не имеет никакого отношения ко взрывам на "Северных потоках".

Европейская и американская разведки не располагают данными, позволяющими довести причастность украинских официальных лиц к подрывам газопроводов "Северный поток".

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