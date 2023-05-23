Резников обратился к башкирам с призывом по войне: "Заберите своих людей, Кремль уже проиграл"

Министр подчеркнул, что Украина – не причина ни одной проблемы башкирского народа. А корни всех причин – в Москве и в Уфе.

Министр обороны Алексей Резников призвал башкиров не участвовать в войне против Украины, ведь Башкортостан – один из лидеров по количеству российских потерь.

Свое обращение к башкирам глава Минобороны опубликовал в Сети 23 мая.

Резников проинформировал, что недавно изучал данные о потерях России в войне против Украины. Министр заметил, что среди российских регионов одним из лидеров по потерям является Республика Башкортостан.

"Тысячи мужчин из Башкирии погибли или стали калеками. Ситуация меня поразила своей абсурдностью", — отметил Резников, добавив, что именно поэтому решил обратиться ко "всему башкирскому народу и его настоящим лидерам".

Так, министр обороны заявил, что сегодняшние власти Уфы заботятся о личной выгоде и работают в интересах Кремля, поэтому "отправляют своих людей на смерть".

"Башкиры – это один из крупнейших народов России, который в то же время находится в непростой ситуации. В современной Башкирии есть три соразмерных по численности национальных группы – русские, башкиры и татары. Республика Башкортостан имеет огромные природные ресурсы и развитую промышленность. Там есть все, чтобы гарантировать высокий уровень благосостояния. Главный интерес башкир очевиден – обеспечить национальное развитие у себя дома, в том числе за счет реализации права на самоопределение и справедливого распределения немалых ресурсов в пользу региона", – говорится в обращении Резникова.

Он отметил, что для этого нужно сконцентрировать все усилия внутри Башкирии и на защите от Москвы.

Министр обратил внимание, что Украина или ее граждане не являются причиной проблем башкирского народа. А корни всех причин – в Москве и в Уфе.

"Башкир отправляют умирать за тысячу километров неизвестно за что. Действуя прямо вопреки интересам народа и превращая в преступников, убийц. Никто, кроме Кремля и его лакеев, в этом не заинтересован. Это нужно прекратить как можно скорее", – призвал Резников.

"Заберите своих людей из Украины. Отдайте нам военных преступников. И тогда мы станем союзниками по строительству лучшего будущего для наших народов. Кремль уже проиграл эту войну. Совместно мы заставим его отказаться от имперских амбиций", — подчеркнул министр обороны.

Напомним, накануне начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским оккупантам с призывом сдаться в плен, ведь это единственная возможность спасти их жизнь. Буданов предупредил, что дальше "будет еще хуже".

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