Резников отреагировал на признание Путиным ОРДЛО: "Новая Берлинская стена?"

Министр призвал мир не молчать.

Российская Федерация, объявив о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", признала российскую агрессию против Украины.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал 22 февраля в Twitter.

Также читайте Встреча Байдена и Путина теперь маловероятна – CNN

"Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР" – Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны защитить себя и свой суверенитет", – заявил министр.

Глава Минобороны призвал мир не молчать в ответ на признание Россией ОРДЛО и отреагировать на действия Москвы.

"Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?" – написал Резников.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

Читайте также: