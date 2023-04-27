Резников ответил, можно ли вернуть границы 1991 года дипломатическим путем

Министр отмечает, что все нарушители границ Украины должны потерпеть поражение и понести наказание в рамках международного трибунала.

Глава Минобороны Алексей Резников оценил вероятность восстановления границ Украины 1991 года не только военным, но и дипломатическим путем.

На такой вопрос министр ответил в интервью "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что все нарушители украинских границ должны потерпеть поражение и понести наказание.

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"Для нас, как для страны, для государства, однозначно четкая цель и задача – выйти и всему миру доказать, что смена территорий силовым путем невозможна в современном мире. Раз договорились в 1991 году, включая Россию, что это наши международно признанные границы – все, они нерушимы. И все, кто их нарушил, должны потерпеть крах, поражение, а самое главное – понести наказание", – рассказал Резников.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать, чтобы следующие поколения жили в спокойной, защищенной стране. В этом контексте министр привел пример очень агрессивной в Первой и Второй мировых войнах Германии. Так, после поражений ФРГ "стала пацифистской страной".

"И не просто из-за поражения, а потому что просто поражение в Первой мировой войне и Версальский мир наоборот привели к реваншистским настроениям. Гитлер как раз вернулся с фронта – разочарованный солдат – и начал рассказывать толпам народа, почему нужно идти воевать", – добавил глава Минобороны.

Он уверен, что после поражения в войне против Украины у россиян будет желание реванша. Поэтому нужен международный трибунал, условный "Нюрнберг-2", где бы он ни происходил.

"Кто-то считает, что Гаага – да, это символично, хотя я бы делал в Мариуполе или Харькове. Хотя бы заседание трибунала", – сказал Резников.

По его мнению, международный трибунал поможет "сделать из России не страну-агрессора, а развивающуюся страну". Министр считает это возможным и в качестве примера опять же привел современную Германию после Второй мировой войны.

Напомним, в феврале начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что выход защитников на границы 1991 года необязательно будет означать завершение войны. Ее может прийтись перевести в формат "неизменной оборонительной операции", как это происходит в Израиле.

В апреле Буданов назвал вполне реальной задачей выход ВСУ на границы 1991 года уже в этом году. По словам руководителя разведки, финалом будет считаться деоккупация Крыма.

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