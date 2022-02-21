Резников о ситуации на Донбассе и государственной границе Украины: "Российские войска активно маневрируют"

Резников о ситуации на Донбассе и государственной границе Украины: "Российские войска активно маневрируют"

По словам министра, была попытка заблокировать даже весь Азов.

Сейчас российские войска активно маневрируют у украинских границ. Движутся корабли в Черном и Азовском море.

Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил министр обороны Алексей Резников во время брифинга по ситуации в зоне проведения ООС и государственной границе Украины.

"Была попытка заблокировать даже весь Азов, а также доступ к нашим портам на Одесщине, но это им не удалось. Сейчас под предлогом участия в учениях Азовского моря вошли три больших десантных корабля и 5 боевых кораблей и катеров других классов", — отметил он. .

Напомним:

Министр обороны Алексей Резников рассказал, готова ли Украина "держать удар" из непризнанного Приднестровья, где стоит армия РФ. А контролируемые Россией военные учения сепаратистов он назвал фарсом. Глава Минобороны считает возможность нападения российских войск со стороны непризнанного Приднестровья "несерьезным сценарием".

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