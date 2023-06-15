Резников после "Рамштайна": "Очень важные новости о "коалиции истребителей"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на "Рамштайне" союзники предоставили свои обязательства начать обучение украинских пилотов на западных истребителях.

Об этом Резников сказал после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе 15 июня.

"Сегодня я слышал очень важные новости о так называемой "птичьей коалиции" или "коалиции истребителей". Сегодня мы получили обязательства от наших партнеров, что учения начнутся, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей", – рассказал министр обороны.

Он уточнил, что сначала учения украинских пилотов начнутся на истребителях F-16. По словам Резникова, этот тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания, а затем присоединятся и другие страны.

"Мы услышали хорошие новости от наших шведских партнеров, что у нас будет опция тестировать возможности там", — добавил министр.

Что означает "птичья коалиция"

Резников заявил о существовании "танковой коалиции, противовоздушной коалиции, артиллерийской семьи и семьи РСЗО". Министр отметил, что полностью убежден – "у нас будет "птичья коалиция".

"Это означает, что будущие силы Украины будут оставаться восточным щитом Европы и восточным щитом НАТО", – подчеркнул Резников.

Напомним, перед заседанием в формате "Рамштайн" 15 июня анонсировалось, что министры обороны стран-союзниц Украины обсудят создание коалиции боевых самолетов — "небесный щит Украины".

Что известно об истребителях для Украины

21 мая президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит от западных партнеров истребители F-16.

Тогда же глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя сроки поставки истребителей F-16 в Украину, заявлял, что речь идет о месяцах. А вот обучение пилотов может начаться уже вскоре, говорил Ермак.

В июне спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что на освоение истребителя F-16 пилотам понадобится до полугода, а соответствующие учения еще не начались.

Резников констатировал, что во время летнего контрнаступления Украина не будет использовать F-16, однако задействует все наземные вооружения.

По данным Минобороны, украинским войскам для защиты государства нужно 48 истребителей F-16.

Начать обучение украинских пилотов на F-16 уже в ближайшие недели обещают США, Великобритания и Нидерланды.

Как сообщили в Офисе президента, по состоянию на начало июня к европейской части "коалиции истребителей" для Украины присоединились уже 8 стран. И теперь речь идет не только о F-16, но и о других моделях современных боевых самолетов.

F-16 для Украины: Нидерланды готовы доставить истребители

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