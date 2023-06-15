Резников после "Рамштайна": "Очень важные новости о "коалиции истребителей"

Украина договорилась с партнерами вместе построить конструкцию консорциума истребителей.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на "Рамштайне" союзники предоставили свои обязательства начать обучение украинских пилотов на западных истребителях.
Об этом Резников сказал после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе 15 июня.
"Сегодня я слышал очень важные новости о так называемой "птичьей коалиции" или "коалиции истребителей". Сегодня мы получили обязательства от наших партнеров, что учения начнутся, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей", – рассказал министр обороны.
Он уточнил, что сначала учения украинских пилотов начнутся на истребителях F-16. По словам Резникова, этот тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания, а затем присоединятся и другие страны.
"Мы услышали хорошие новости от наших шведских партнеров, что у нас будет опция тестировать возможности там", — добавил министр.
Что означает "птичья коалиция"
Резников заявил о существовании "танковой коалиции, противовоздушной коалиции, артиллерийской семьи и семьи РСЗО". Министр отметил, что полностью убежден – "у нас будет "птичья коалиция".
"Это означает, что будущие силы Украины будут оставаться восточным щитом Европы и восточным щитом НАТО", – подчеркнул Резников.
Напомним, перед заседанием в формате "Рамштайн" 15 июня анонсировалось, что министры обороны стран-союзниц Украины обсудят создание коалиции боевых самолетов — "небесный щит Украины".
Что известно об истребителях для Украины
21 мая президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит от западных партнеров истребители F-16.
Тогда же глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя сроки поставки истребителей F-16 в Украину, заявлял, что речь идет о месяцах. А вот обучение пилотов может начаться уже вскоре, говорил Ермак.
В июне спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что на освоение истребителя F-16 пилотам понадобится до полугода, а соответствующие учения еще не начались.
Резников констатировал, что во время летнего контрнаступления Украина не будет использовать F-16, однако задействует все наземные вооружения.
По данным Минобороны, украинским войскам для защиты государства нужно 48 истребителей F-16.
Начать обучение украинских пилотов на F-16 уже в ближайшие недели обещают США, Великобритания и Нидерланды.
Как сообщили в Офисе президента, по состоянию на начало июня к европейской части "коалиции истребителей" для Украины присоединились уже 8 стран. И теперь речь идет не только о F-16, но и о других моделях современных боевых самолетов.
Читайте также: