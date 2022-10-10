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Резников призвал признать Россию террористической страной: "Будьте смелыми"

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Резников призвал признать Россию террористической страной: "Будьте смелыми"

Фото: Associated Press

Несколько стран уже сделали это.

Министр обороны Украины Алексей Резников призывает государства, чтобы агрессора Россию признали террористической страной.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, пора юридически признать РФ террористкой — после всех зверсв и военных преступлений.

"Пора посмотреть правду в глаза и юридически признать Россию террористическим государством. Как это уже сделали Украина и Латвия, и готовится сделать Эстония. Будьте смелыми, как украинцы!", — пишет Резников.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что все цивилизованные страны мира должны признать Российскую Федерацию страной-террористкой. Последней каплей должен стать удар по центру столицы, считает Данилов.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2213
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