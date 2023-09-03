Резников прокомментировал свою возможную новую должность

Слухи об уходе Резникова ходят давно.

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал свое возможное назначение послом Украины в Великобритании.

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Бабель".

"Не в курсе", — лаконично отреагировал глава Минобороны на вероятную должность.

К слову, слухи об уходе Резникова с должности главы Минобороны ходят давно. В частности, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявлял, что после этого он "поедет послом в Великобританию".

Как сообщалось, в вечернем обращении 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отставку министра обороны Алексея Резникова. Его на этом посту может заменить Рустем Умеров.

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