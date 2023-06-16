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Резников рассказал, где находится Украина на пути развития многоуровневой системы ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Резников рассказал, где находится Украина на пути развития многоуровневой системы ПВО

Министр обороны Алексей Резников озвучил свое мнение о ПВО / Фото: Getty Images

Украина благодаря поддержке партнеров из НАТО уже смогла построить надежную систему противовоздушной защиты и считает ее дальнейшее развитие приоритетом №1.

Тау министр обороны Украины Алексей Резников ответил на вопросы журналистов о том, на каком расстоянии все еще находится Украина от поставленных целей по развитию многоуровневой системы ПВО.

Об этом пишет Укринформ.

«Мы далеко от этой цели. Мы уже ее построили (систему противовоздушной обороны – ред.) и сейчас развиваем. У нас наиболее развитые в мире системы Patriot, NASAMS IRIS-T и SAMP/T. Следующий уровень – это другие системы – «Кротали», «Гепарды», а также советские, которые мы все еще имеем, и вплоть до ручных ПЗРК, то есть системы разной дальности действия. Сам факт создания самолетной коалиции, которая начинается с тренировки, но мы уже точно знаем, что у нас будут самолеты, как часть противовоздушной обороны, говорит о том, что эта система продолжает развитие», — пояснил Алексей Резников.

Он добавил, что в ходе встреч в Брюсселе прозвучали очередные обязательства со стороны стран-партнеров о продолжении обеспечения Украины необходимыми ракетами и системами запуска.

«Уже в этом месяце или в течение следующих месяцев мы сможем получить первые системы Hawk, которых у нас еще не было, и соответствующее оборудование и ракеты к ним. Итак, ПВО у нас развивается. Сегодня я снова повторил партнерам, что противовоздушная оборона является первым приоритетом. Наша задача – чтобы наши дети росли и учились под мирным небом. Поэтому нам нужно развивать систему ПВО. По сути, сегодня если не каждый, то каждый второй из министров обороны об этом говорили – о продолжении обеспечения Украины ракетами и системами противовоздушной защиты», — резюмировал министр обороны Украины.

Напомним, что ранее сообщалось, что коалиция стран предоставит Украине сотни ракет для ПВО. Это будет сделано для помощи украинским войскам в контрнаступлении.

Добавим, что с начала июня украинские силы ПВО сбили 74% российских крылатых ракет и 60% ударных беспилотников. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Заметим, что Россия при атаках по Украине использует так называемые фальш-цели или ложные цели. Под этими понятиями подразумеваются ракеты без боевых частей, беспилотники (БПЛА) и работа устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Дата публикации
Просмотры
317
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