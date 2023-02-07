Резников встретился с Писториусом и анонсировал "много позитивных новостей"

Эти положительные новости ожидаются по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн", запланированной на 14 февраля.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал 7 февраля много положительных для государства новостей по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Свой анонс украинский министр сделал на совместной с немецким коллегой пресс-конференции в Киеве, сообщила пресс-служба Минобороны.

Так, Резников сообщил о плодотворном разговоре с Писториусом и отметил, что это уже вторая их встреча после последней встречи в формате "Рамштайн".

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"Вскоре будет еще одна в таком же формате, однако в Брюсселе. Будет много положительных новостей. Мы обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее и после победы", — рассказал глава Минобороны Украины.

В то же время Писториус сообщил, что стороны обсудили варианты ускорения производства боеприпасов для Украины, в частности – систем ПВО.

Глава Минобороны ФРГ также выразил солидарность с Украиной и восхищение и уважение ее военным.

"Украинский солдат – решительный. Не должно быть сомнений, что мы и в будущем будем стоять на стороне Украины", – заверил немецкий министр.

Напомним, в этот же день федеральное правительство Германии официально утвердило передачу Украине 178 танков Leopard 1 A5. Окончательное количество переданной техники будет зависеть от требуемых ремонтных работ.

По данным СМИ, Германия ведет переговоры со Швецией о новом пакете вооружений для Украины. В него должны войти ракеты для ПВО, совместимые с немецкой системой IRIS-T.

Накануне советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что государство ведет переговоры с западными партнерами по поставкам дальнобойных ракет с дальностью 200-300 км, а также – авиации.

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