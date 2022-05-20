Резников заинтриговал заявлением о совместном проекте с Германией по усилению украинской армии

Резников заинтриговал заявлением о совместном проекте с Германией по усилению украинской армии

Министр обороны Алексей Резников обсудил с главой Минобороны Германии проект помощи Вооруженным силам Украины.

Резников провел встречу с министром онлайн. Главной темой разговора был общий проект усиления украинской армии.

Об этом министр обороны сообщил на своей странице в Twitter.

" Сегодня состоялась очень продуктивная встреча с федеральным министром обороны Германии Кристин Ламбрехт. Мы обсудили начало нового важного проекта, который укрепит возможности ВСУ. Подробности будут впоследствии. Спасибо Кристине за участие и поддержку!" – написал глава Минобороны.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что главной ошибкой Кремля является то, что они начали уничтожать русскоязычные города, такие как Волноваха, Харьков и Мариуполь. Ракетными ударами враг мстит русскоязычным украинцам, которые "не встретили оккупантов с цветами".

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