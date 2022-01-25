Резников заявил о готовности встретиться с Шойгу: где и при каком условии

Резников заявил о готовности встретиться с Шойгу: где и при каком условии

По его словам, такая встреча возможна в рамках международных переговоров и с участием партнеров.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом он сообщил в кулуарах парламента после встречи с главами депутатских фракций и групп 25 января, пишет LB.ua.

"Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии предложено встретиться – я буду готов встретиться", — отметил Резников.

Напомним:

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев не паниковать по поводу возможного вторжения РФ, поскольку, с точки зрения военных, оснований считать, что завтра будет нападение Кремля нет.

Также он рассказал, что третий самолет с вооружением, которое США предоставляют Украине в рамках военной помощи, прибудет в Киев 25 января. Также страны-партнеры готовы в любое время поставить Украине необходимое оружие.

Министр обороны Украины призывает сохранять спокойствие и доверять ВСУ

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