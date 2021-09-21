Результат выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму, не имеет юридической силы для Турции — заявление

Результат выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму, не имеет юридической силы для Турции — заявление

Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма.

Турция не признает результаты российских парламентских выборов, которые состоялись 17-19 сентября в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает сайт турецкого Министерства иностранных дел.

"Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную думу России, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года также в Крыму, по Крыму не имеют юридической силы для Турции", — заявил пресс-секретарь МИД Турции, посол Танжу Билгич.

Напомним:

Ранее в Европейском Союзе и США заявили, что не признают выборы в Государственную думу России на оккупированных территориях Украины.

в Государственную думу России на оккупированных территориях Украины. В свою очередь, СБУ открыла уголовное производство по факту выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму. Сейчас правоохранители фиксируют всех причастных к этому псевдоголосованию: как из числа представителей РФ, так и среди граждан Украины.

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