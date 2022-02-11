Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Результаты переговоров советников "нормандской четверки" и помощь Украине от США: пять новостей, которые вы могли проспать

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Результаты переговоров советников "нормандской четверки" и помощь Украине от США: пять новостей, которые вы могли проспать

Facebook.com/ukr.embassy.usa

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Берлине завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата", в которой принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Читать дальше –>
  • Участник переговоров в "нормандском формате", состоявшихся 10 февраля в Берлине, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова проводить очные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Турции. Читать дальше –>
  • Из-за вероятной угрозы российской агрессии президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американские военные не будут посылать в зону предполагаемого конфликта. Читать дальше –>
  • В Украину отправился самолет, который доставит гуманитарный груз, в том числе и противотанковые ракетные комплексы Javelin из США. Читать дальше –>
  • Еще два самолета с военной помощью от партнеров из США приземлились в Киеве. Читать дальше –>

В Европе и США критикуют Германию за неактивность по поводу российской агрессии | Новости мира

В Европе и США критикуют Германию за неактивность по поводу российской агрессии | Новости мира

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация