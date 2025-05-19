Результаты президентских выборов в Польше: кто прошел во второй тур

Голосование на президентских выборах в Польше / © Associated Press

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Польская Государственная избирательная комиссия огласила результаты первого тура президентских выборов по результатам подсчета 100% голосов. Так, во второй тур вышли кандидаты Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский.

Об этом сообщает PAP.

Выборы в Польше — какие результаты

Во второй тур президентских выборов в Польше проходят:

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кандидат от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский с результатом в 31,36% голосов избирателей; кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий с результатом в 29,54% голосов.

За Тшасковского самое большое количество голосов отдали избиратели в Любушском (40,49%), Западно-Поморском (40,31%) и Поморском (38,05%) воеводствах. А за Навроцкого больше всего проголосовали в Подкарпатском (42,77%), Свентокшиском (39,94%) и Люблинском (39,02%) воеводствах.

Другие кандидаты в президенты Польши получили следующие результаты:

кандидат от «Конфедерации» Славомир Менцен — 14,81% голосов;

кандидат от «Конфедерации польской короны» Гжегож Браун — 6,34%;

кандидат от «Третьего пути» Шимон Головня — 4,99%;

кандидат от «Вместе» Адриан Зандберг — 4,86%;

кандидатка от «Новой левицы» Магдалена Беят — 4,23%.

Напомним, ранее сообщалось, что второй тур президентских выборов в Польше состоится 1 июня. По данным социологических опросов, в противостоянии во втором туре с Навроцким у Тшасковского больше шансов на победу, но он не может быть уверен в ней.

Как Тшасковский и Навроцкий относятся к Украине?

Отметим, что Тшасковский последовательно поддерживает Украину в войне против России, выступает за активное участие Польши в европейских инициативах помощи Киеву. Он поддерживает предоствление оружия, гуманитарной помощи и интеграцию Украины в ЕС. В качестве мэра Варшавы активно помогал украинским беженцам, внедряя специальные программы поддержки. Подчеркивает необходимость стратегического партнерства с Украиной и укрепление восточного фланга НАТО. Является критиком правительства «ПиС», в частности, за некоторые конфликтные решения в сфере аграрной политики в отношении Украины.

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Навроцкий поддерживает Украину, особенно в военной сфере, но его риторика более жесткая и ориентирована на национальные интересы Польши. Часто акцентирует внимание на защите польских фермеров, в частности, в связи с импортом украинского зерна. Является последователем «твердой руки» в контексте миграционной политики и контроля над границами. Партия «ПиС», которую представляет Навроцкий, с одной стороны, активно поддерживала Украину в течение 2022-2023 годов, но впоследствии начала проводить более эгоцентрическую политику, особенно на фоне выборов. Политик ставит акцент на историческую память, иногда поднимает чувствительные для Украины темы, например Волынскую трагедию, что может напрягать двусторонние отношения.