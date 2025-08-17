- Дата публикации
Результаты встречи Путина и Трампа станут известны через несколько недель — президент Латвии
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что результат встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Путина на Аляске станет ясен в ближайшие недели.
В ближайшие недели покажут, продолжит ли Россия тактику затягивания времени, действительно ли готова добиваться урегулирования войны против Украины.
Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя встречу Дональда Трампа и диктатора Путина на Аляске, сообщает Delfi.
По словам Ринкевичса, эту встречу следует рассматривать только как один из шагов в сложном процессе достижения устойчивого и справедливого мира.
«Мы видим, что президент США и Путин довольно много говорили о возможных дальнейших шагах по политическому урегулированию. К сожалению, решения о прекращении огня до сих пор нет, и Россия продолжает агрессию против Украины», — подчеркнул он.
Президент Латвии подчеркнул, что очень важна активная координация американской администрации с европейскими лидерами и Президентом Украины.
«Мы обсуждаем дальнейшие шаги. Если будет достигнуто более широкое соглашение и заключен мирный договор, то он должен содержать серьезные гарантии, в частности, военные», — пояснил Ринкевичс.
В то же время он предостерег, что процесс мирного урегулирования столкнется с многочисленными трудностями и потребует дополнительных дипломатических усилий как на экспертном, так и на самом высоком уровне. Следующая неделя, по его словам, будет напряженной — в понедельник состоится встреча президентов США и Украины, после чего будут продолжаться консультации.
«Тогда мы увидим, действительно ли есть возможности достижения мира в Украине. Или Россия этого хочет на самом деле или только пытается с помощью разных тактик сорвать мирное соглашение», — отметил он.
Ринкевичс добавил, что Латвия и дальше будет поддерживать Украину как в рамках ЕС, так и НАТО, а также будет настаивать на сохранении политического, дипломатического и санкционного давления на Россию до момента заключения реального мирного соглашения.
Ранее сообщалось, что Европейские лидеры опубликовали совместное заявление после переговоров президента США Дональда Трампа с диктатором Путиным на Аляске.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп передал требования российского диктатора Путина, которые он озвучил на саммите на Аляске 15 августа, в отношении украинских территорий.