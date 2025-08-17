Эдгарс Ринкевичс / © ТСН.ua

В ближайшие недели покажут, продолжит ли Россия тактику затягивания времени, действительно ли готова добиваться урегулирования войны против Украины.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя встречу Дональда Трампа и диктатора Путина на Аляске, сообщает Delfi.

По словам Ринкевичса, эту встречу следует рассматривать только как один из шагов в сложном процессе достижения устойчивого и справедливого мира.

«Мы видим, что президент США и Путин довольно много говорили о возможных дальнейших шагах по политическому урегулированию. К сожалению, решения о прекращении огня до сих пор нет, и Россия продолжает агрессию против Украины», — подчеркнул он.

Президент Латвии подчеркнул, что очень важна активная координация американской администрации с европейскими лидерами и Президентом Украины.

«Мы обсуждаем дальнейшие шаги. Если будет достигнуто более широкое соглашение и заключен мирный договор, то он должен содержать серьезные гарантии, в частности, военные», — пояснил Ринкевичс.

В то же время он предостерег, что процесс мирного урегулирования столкнется с многочисленными трудностями и потребует дополнительных дипломатических усилий как на экспертном, так и на самом высоком уровне. Следующая неделя, по его словам, будет напряженной — в понедельник состоится встреча президентов США и Украины, после чего будут продолжаться консультации.

«Тогда мы увидим, действительно ли есть возможности достижения мира в Украине. Или Россия этого хочет на самом деле или только пытается с помощью разных тактик сорвать мирное соглашение», — отметил он.

Ринкевичс добавил, что Латвия и дальше будет поддерживать Украину как в рамках ЕС, так и НАТО, а также будет настаивать на сохранении политического, дипломатического и санкционного давления на Россию до момента заключения реального мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что Европейские лидеры опубликовали совместное заявление после переговоров президента США Дональда Трампа с диктатором Путиным на Аляске.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп передал требования российского диктатора Путина, которые он озвучил на саммите на Аляске 15 августа, в отношении украинских территорий.