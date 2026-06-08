Результаты выборов в Армении: какая партия лидирует после подсчета почти всех голосов

Работники избирательной комиссии в Армении / © Associated Press

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Центральная избирательная комиссия Армении обрабатывает последние бюллетени парламентских выборов, согласно которым побеждает партия «Гражданский договор» во главе с действующим премьером Николом Пашиняном. Полисила рассчитывает на получение достаточного количества мандатов для самостоятельного формирования правительства.

Об этом сообщили армянская служба «Радио Свобода» и news.am.

По состоянию на 8:30 по ереванскому времени (7:30 по Киеву) Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала обновленные результаты выборов, сформированные на основе данных с 1924 из 2006 избирательных участков. На данный момент обработано 94% бюллетеней.

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Выборы в Армении — предварительные результаты

Согласно предварительным результатам:

лидером гонки остается партия «Гражданский договор» Пашиняна, которая получила 50,07% голосов (689 675 избирателей).

Второе место занимает альянс «Сильная Армения» с поддержкой на уровне 23,35% (321 597 голосов).

Третью позицию занимает блок «Армения», который сейчас имеет 9,96% (135 808 голосов).

На четвертом месте находится партия «Процветающая Армения» с результатом 3,99% (54 900 голосов).

Пятую строчку занимает политическая сила «Крылья единства», которая набрала 2,28% (31 465 голосов).

Если существенных изменений в подсчете не произойдет, в новый состав парламента пройдут три политические силы: «Гражданский договор», альянс «Сильная Армения» и альянс «Армения». В то же время партия «Процветающая Армения» пока не преодолевает необходимый проходной барьер, хотя остается близкой к этому.

Заявление Пашиняна после выборов в Армении

Во время пресс-конференции в ночь на 8 июня Пашинян заявил, что партия «Гражданский договор» получила больше голосов, чем на выборах 2021 года.

«Это больший мандат доверия от граждан. Это историческая победа, которая беспрекословно обеспечит стабильность и развитие Республики Армения. И, конечно, мы будем иметь длительный и институциональный мир», — заверил действующий премьер.

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В ответ на вопрос журналистов о том, не являются ли преждевременными такие заявления до завершения подсчета голосов на всех участках, Пашинян отметил, что у него «нет доверенных лиц на всех избирательных участках».

«Мы имеем протоколы и проводим собственные подсчеты», — добавил он.

В выборах участвовали 18 политических сил — 16 партий и два блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 59 тыс. голосов, что соответствует 4-процентному барьеру. Для альянсов этот показатель составляет 8%, или не менее 118 тыс. голосов. Две главные оппозиционные силы — «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и «Армения» Роберта Кочаряна — являются именно альянсами, тогда как остальные участники гонки представлены отдельными партиями.

Согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены не менее трех политических сил. Для выполнения этой нормы даже партия, которая не преодолела проходной барьер, может получить места в парламенте в зависимости от количества набранных голосов.

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Напомним, 7 июня в Армении завершились парламентские выборы, которые определят дальнейший вектор развития страны: курс на сближение с Евросоюзом или сохранение тесных связей с Россией. Несмотря на законодательный запрет на экзит-полы, предварительная поддержка партии Пашиняна колебалась в пределах 32,7 — 56,7%. Явка составила около 59%. Процесс сопровождался сообщениями о попытках РФ повлиять на выборы, в частности путем мобилизации избирателей из диаспоры, тогда как ЕС подчеркивал поддержку суверенного выбора страны.

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