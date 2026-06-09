Никол Пашинян. / © Associated Press

Реклама

В Армении прошли парламентские выборы, победу на которых одержала партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор». В России, которая уже теряет Ереван из-за его ориентации на запад, этому не очень рады. Ведь фаворитом Москвы был оппозиционер Самвел Карапетян.

ТСН.ua собрал заявления, которые озвучили в РФ после выигрыша Пашиняна.

Спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что Кремль не спешит поздравлять Никола Пашиняна, потому что «важно дождаться официальных итогов голосования». В то же время он дерзко подчеркнул, что Москве известно о якобы «многочисленных нарушениях» на выборах в парламент Армении. Мол, «было много непонятных моментов».

Реклама

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выдал заявление о том, что «не менее 20% голосов украли у оппозиции в Армении». Не предоставив никаких доказательств, он заявил о «мощной фальсификации». В частности, высказался об организации избирательной «карусели», вынесении бюллетеней, групповом голосовании военнослужащих и даже уничтожении бюллетеней, где поддержали оппозицию.

Между тем спикеру МИД России Марии Захаровой снова померещился «заговор» против Российской Федерации в Армении. Мол, официальные власти якобы «преследуют исключительно те политические силы, которые выступают за укрепление отношений с Россией». Забыв о действиях Москвы, она дерзко заявила о «нарушении демократических принципов и процедур» Ереваном.

Выборы в Армении — что известно

Центральная избирательная комиссия проработала бюллетени парламентских выборов. Победу одержала партия Пашиняна «Гражданский договор». За нее проголосовали 49,81% избирателей. В то же время, его главный оппонент — альянс партий «Сильная Армения» получил поддержку 23,29% граждан.

Между тем, лидеры оппозиции обвинили премьера в попытке сфальсифицировать выборы. Глава блока «Сильная Армения» сообщил, что в больших городах сторонники власти намеренно остановили подсчет голосов из-за падения своих рейтингов.

Реклама

Заметим, что Армения шла на выборы под угрозами и давлением РФ. Стремление Пашиняна переориентировать страну на Европу вызвало волну недовольства в Москве. В частности, президент-диктатор Владимир Путин дерзко предупредил, что Ереван столкнется с «украинским сценарием», если продолжит свои цели по европейской интеграции.

Дата публикации 20:57, 10.05.26 Количество просмотров 34 За спиной у Путина Армения собралась в ЕС? Почему уже никто не боится РФ?

Новости партнеров