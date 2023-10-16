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Результаты выборов в Польше: Bloomberg оценил, что теперь изменится в ЕС

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Результаты выборов в Польше: Bloomberg оценил, что теперь изменится в ЕС

Парламентские выборы в Польше / Фото: Getty Images

В частности, журналисты заявили о перспективе изоляции венгерского премьера-популиста Виктора Орбана.

Предворительные результаты парламентских выборов в Польше свидетельствуют о конце восьмилетнего правления националистической партии "Право и справедливость", которая запомнилась нападками на Евросоюз.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По результатам национального экзит-пола, оппозиция должна получить большинство в нижней палате парламента Польши.

  • Так, возглавляемая экс-президентом Евросовета Дональдом Туском "Гражданская платформа" набирает 32% голосов при рекордной явке избирателей;
  • Альянс "Третий путь" – 13% голосов;
  • Коалиция левых партий – 8,6%.

Таким образом, эти три политсилы получают 248 мандатов в польском парламенте из 460 существующих.

Как выборы в Польше повлияют на ЕС

По оценкам журналистов, если результаты экзит-пола после польских выборов подтвердятся, это создаст новые возможности для Евросоюза.

"В ближайшее время Польша будет пытаться высвободить более 35 миллиардов евро из фондов ЕС, чтобы дать толчок крупнейшей экономике Восточной Европы. Кроме того, есть перспектива изоляции Виктора Орбана в Венгрии – еще одного популиста, который до сих пор был защищен своим альянсом с "Правом и справедливостью", – отмечается в статье издания.

Напомним, по данным вечерних экзит-поллов на польских парламентских выборах 15 октября, правящая ныне партия "Право и справедливость" набрала 36,8% голосов избирателей. Далее голоса избирателей разделили между собой "Гражданская коалиция", "Третий путь", Коалиция левых партий и ультраправая "Конфедерация".

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Дата публикации
Просмотры
1909
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