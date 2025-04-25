РФ активизировала бряцание ядерным оружием: аналитики объяснили, на что решился Путин

Россия активизирует ядерную риторику / © Getty Images

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РФ активизирует ядерную риторику, пытаясь показать беспомощность НАТО и посеять панику в Европейском Союзе. Эта информационная атака путинского режима очень похожа на предшествовавшие вторжениям в Грузию и Украину.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики сослались на слова секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, обвинившего Европу в якобы подготовке к военному конфликту с Россией в течение трех-пяти лет и взимании войск к границам РФ и Беларуси. Шойгу также обвинил европейские государства в увеличении военного присутствия у западных границ Союзного государства России и Белоруссии. Он отметил, что ЕС стремится стать «военной организацией против России» и пожаловался на рост военных расходов Польши, Литвы и Эстонии.

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Также экс-министр обороны России упомянул о размещении Россией ракеты «Орешник» в Беларуси, тонко намекая на готовность РФ ударить по странам НАТО.

В ISW отметили, что такие заявления Шойгу направлены на сдерживание НАТО, а также акцентировали, что кремлевские чиновники уже использовали подобную риторику перед вторжением в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 и 2022 годах.

«Озвученные Шойгу ядерные угрозы являются элементом более широкой информационно-психологической кампании по рефлексивному контролю, направленной на влияние на принятие решений западными странами. Такие заявления могут заставить европейские государства уменьшить свои оборонные программы, что сделает восточный фланг НАТО более уязвимым», — говорится в сообщении.

Ранее аналитики сообщили, что РФ готовится к войне с НАТО.