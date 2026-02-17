- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 396
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ атаковала американские заводы в Украине: Сибига раскрыл настоящие планы Кремля по отношению к США
Москва утверждает, что стремится к отношениям с США по принципу «бизнес прежде всего», но атаки на заводы твоего «партнера» вряд ли можно назвать партнерством, подчеркнул Сибига.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига привел конкретные примеры атак на собственность компаний из США, в том числе офис авиагиганта Boeing в Киеве, завод электроники Flex в Мукачево и мощности агропромышленной компании Bunge в Днепре.
Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Атака на американского налогоплательщика
По словам министра, агрессия РФ направлена не только против украинского народа, но и против американской экономики. Статистика, которую приводит Американская торговая палата в Украине, впечатляет: 47% компаний из США получили повреждения имущества в результате российских обстрелов. Еще более трагичные цифры касаются персонала: 57% фирм сообщили о ранении своих работников, а у 38% компаний есть погибшие сотрудники.
«Москва утверждает, что стремится к отношениям с США по принципу «бизнес прежде всего», но атаки на заводы твоего «партнера» вряд ли можно назвать партнерством», — подчеркнул Сибига.
«Потемкинские деревни» для Трампа
Дипломат обратил внимание на то, что в течение 2025 года и в начале 2026 Кремль активно продвигал идею возобновления сотрудничества с администрацией Дональда Трампа. Однако реальные действия Москвы — удары по Flex Electronics и другим гигантам — свидетельствуют о том, что эти предложения не что иное, как «потемкинские деревни». Их цель – выиграть время и демонтировать американское влияние в Европе.
Украина предлагает реальное и взаимовыгодное сотрудничество. Сибига подчеркнул, что Киев готов расширять партнерство в сферах добычи редкоземельных металлов, высоких технологий, оборонной промышленности и производства дронов.
«Суверенная и свободная Украина с растущим ВВП станет большой стратегической победой для американских интересов в Европе, огромным рынком для товаров и услуг США и стратегическим поражением для Москвы», — резюмировал министр.
Напомним, Сибига заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности для Украины. По его словам, Украина стоит в шаге от получения от Соединенных Штатов реальных юридических обязательств по защите, которые будут иметь наивысшую легитимность и будут закреплены на законодательном уровне