РФ атаковала американские заводы в Украине: Сибига раскрыл настоящие планы Кремля по отношению к США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига привел конкретные примеры атак на собственность компаний из США, в том числе офис авиагиганта Boeing в Киеве, завод электроники Flex в Мукачево и мощности агропромышленной компании Bunge в Днепре.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Атака на американского налогоплательщика

По словам министра, агрессия РФ направлена не только против украинского народа, но и против американской экономики. Статистика, которую приводит Американская торговая палата в Украине, впечатляет: 47% компаний из США получили повреждения имущества в результате российских обстрелов. Еще более трагичные цифры касаются персонала: 57% фирм сообщили о ранении своих работников, а у 38% компаний есть погибшие сотрудники.

«Москва утверждает, что стремится к отношениям с США по принципу «бизнес прежде всего», но атаки на заводы твоего «партнера» вряд ли можно назвать партнерством», — подчеркнул Сибига.

«Потемкинские деревни» для Трампа

Дипломат обратил внимание на то, что в течение 2025 года и в начале 2026 Кремль активно продвигал идею возобновления сотрудничества с администрацией Дональда Трампа. Однако реальные действия Москвы — удары по Flex Electronics и другим гигантам — свидетельствуют о том, что эти предложения не что иное, как «потемкинские деревни». Их цель – выиграть время и демонтировать американское влияние в Европе.

Украина предлагает реальное и взаимовыгодное сотрудничество. Сибига подчеркнул, что Киев готов расширять партнерство в сферах добычи редкоземельных металлов, высоких технологий, оборонной промышленности и производства дронов.

«Суверенная и свободная Украина с растущим ВВП станет большой стратегической победой для американских интересов в Европе, огромным рынком для товаров и услуг США и стратегическим поражением для Москвы», — резюмировал министр.

Напомним, Сибига заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности для Украины. По его словам, Украина стоит в шаге от получения от Соединенных Штатов реальных юридических обязательств по защите, которые будут иметь наивысшую легитимность и будут закреплены на законодательном уровне