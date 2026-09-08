РФ атакует Украину, а Трамп и Бернем говорят о прекращении огня

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время телефонного разговора обсудили войну России против Украины и последующие дипломатические шаги.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, передает Укринформ .

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Лидеры согласились, что необходимо продолжать работу над прекращением огня, которое позволило избежать новых человеческих жертв.

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Бернем также подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании и поддержал последние мирные переговоры, которые проходят при посредничестве США.

Разговор состоялся после визита представителей Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. Накануне они провели переговоры с украинским руководством в рамках попыток Вашингтона возобновить переговорный процесс по завершению войны.

Помимо Украины Трамп и Бернем обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Британский премьер подчеркнул необходимость создания двух государств для урегулирования израильско-палестинского конфликта, возобновления работы Ормузского пролива и недопущения появления ядерного оружия в Иране.

Ранее сообщалось, что Бернэм вместе с другими европейскими лидерами планирует в сентябре посетить США. Одной из тем переговоров должно стать предоставление Украине доступа к дополнительным запасам ракет Patriot в преддверии зимы.

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Напомним, что Украина может получить новые Patriot к зиме: во Франции назвали несколько вариантов

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