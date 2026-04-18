ТСН в социальных сетях

Политика
РФ боится за войска в Приднестровье: Буданов сказал, возможен ли силовой сценарий

Буданов заявил, что РФ «боится» за свои войска в Приднестровье и пытается их усилить.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов / © Владимир Зеленский

Россия «боится» за свой военный контингент в непризнанном Приднестровье и принимает меры для его усиления.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью молдавскому медиа «Маленькая Страна».

По его словам, во время обсуждений, связанных с возможным завершением войны, неоднократно поднимался вопрос о присутствии российских войск в Приднестровье. Украина рассматривает этот контингент как потенциальную угрозу, тогда как российская сторона, наоборот, считает, что опасность исходит от Украины.

Буданов отметил, что пока никаких конкретных переговоров о выводе российских сил из региона не ведется, ведь «нам хватает пока фронта на востоке и севере нашей страны».

В то же время, по его оценке, российская группировка в Приднестровье является ограниченной по своим возможностям. Именно поэтому российское командование усиливает ее и пытается привести ее к «готовности как-то реагировать, если с ней что-нибудь произойдет».

Комментируя гипотетический сценарий установления контроля над Приднестровьем, Буданов отметил, что реализовать его «без единого выстрела» маловероятно, однако «мы, конечно, можем это сделать — с выстрелами». При этом он подчеркнул, что сейчас это «преждевременный вопрос».

Стоит отметить, что ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявлял, что Россия хочет создания буферной зоны в Винницкой области со стороны так называемого Приднестровья.

