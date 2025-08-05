- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2148
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ больше не будет соблюдать мораторий на ракеты: у Путина сделали заявление
Россия больше не считает себя связанным мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Российская Федерация больше нет никаких ограничений по развертыванию ракет ракет средней и меньшей дальности наземного базирование.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление МИД о снятии соответствующего моратория.
"Россия больше не имеет никаких ограничений по этому поводу, Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, предпринимать соответствующие шаги", - высказался представитель "фюрера".
По его словам, анонсов относительно развертывания таких ракет "не стоит ожидать", сфера обороны чувствительна и непублична.
Отказ РФ от ракетного моратория
Российский МИД 4 августа заявил, что страна-агрессорка больше не будет соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Якобы "российские инициативы не встретили взаимности".
«США и их союзники не только открыто очертили планы по размещению американских наземных РСМД (ракет средней и малой дальности) в разных регионах, но уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений», - отмечают в Москве.