Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российская Федерация больше нет никаких ограничений по развертыванию ракет ракет средней и меньшей дальности наземного базирование.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление МИД о снятии соответствующего моратория.

"Россия больше не имеет никаких ограничений по этому поводу, Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, предпринимать соответствующие шаги", - высказался представитель "фюрера".

Реклама

По его словам, анонсов относительно развертывания таких ракет "не стоит ожидать", сфера обороны чувствительна и непублична.

Отказ РФ от ракетного моратория

Российский МИД 4 августа заявил, что страна-агрессорка больше не будет соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Якобы "российские инициативы не встретили взаимности".

«США и их союзники не только открыто очертили планы по размещению американских наземных РСМД (ракет средней и малой дальности) в разных регионах, но уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений», - отмечают в Москве.

Дата публикации 09:42, 04.08.25 Количество просмотров 34 Зеленский показал видео, как Россия охотится на гражданских