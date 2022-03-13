РФ — большее зло, чем Северная Корея: Зеленский рассказал, как мир поддерживает Украину

Зеленский обратил внимание, что сейчас украинцы получили самую большую в истории поддержку миром своих стремлений и независимости.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что международное сообщество, оказывая помощь Украине, спасает не только наше государство, но всю Европу.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

"Я повторяю нашим друзьям и партнерам за границей о том, что они должны делать больше для нашего государства. Для украинцев. Потому что это не только для Украины. Это для всех в Европе", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "зло, которое целенаправленно бомбит мирные города, обстреливает даже машины скорой помощи и подрывает больницы, не сможет остановиться на одной стране". Президент убежден, что Россия нападет и на другие страны, если будет иметь силы.

Об этом президент Зеленский рассказал во время онлайн включения на акции в поддержку нашего народа, организованную в Европе. По его словам, более ста тысяч человек на площадях Италии и других стран континента собралось на митинг за Украину и против российской агрессии.

Глава государства обратил внимание, что сейчас украинцы получили самую большую в истории поддержку миром своих стремлений и независимости.

"В любых опросах общественного мнения в разных государствах Украина – в лидерах среди тех, кому симпатизируют, кого поддерживают. А Россия – не просто среди врагов. А даже больший враг, больше зло, чем Северная Корея. Именно так думают, например, американцы. Как и обычные люди во всех европейских странах", — подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у оккупантов нет силы и духа покорить украинцев.

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