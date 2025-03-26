РФ будет нарушать договоренности по первому случаю: дипломат назвал рычаги давления на Кремль

Без наказания от США россияне будут нарушать договоренности.

Гарантиями выполнения соглашений россиянами могут быть санкции или военный ответ Соединенных Штатов.

Об этом сказал LIGA.net дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Дипломат отметил, что россияне будут нарушать договоренности при первой же возможности, если за это не будет наказание со стороны США, а именно экономических санкций, военного удара и т.д.

"Я бы разделил переговоры на три этапа. Первый – временное и выборочное прекращение огня. Второй – продолжительное. Третий – так называемые мирные переговоры. Мы на первом", – сказал дипломат.

Напомним, перемирием на условиях России называют переговоры в Саудовской Аравии западные СМИ.

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