РФ давно готовилась к оккупации Крыма и ПДЧ Украины в НАТО вряд ли бы это остановил — немецкий посол

РФ давно готовилась к оккупации Крыма и ПДЧ Украины в НАТО вряд ли бы это остановил — немецкий посол

Фельдгузен считает, что планы аннексии Крыма были в планах "российской власти давно".

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что предоставление Украине ПДЧ по НАТО в 2014 году не остановило бы Россию от незаконной оккупации Крыма, поскольку, по ее мнению, Москва давно планировала захват украинских территорий.

Об этом она заявила в интервью ZN, UA.

Так, дипломата спросили, чувствует ли Германия вину за события 2014 года, на что она ответила отрицательно и заявила: "Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Был бы ПДЧ, не было ПДЧ — это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян".

Свое мнение Фельдгузен объяснила тем, что считает, что планы аннексии Крыма были в "ящиках российской власти давно", но Кремль ускорил планы и воспользовался моментом, когда Украина была ослаблена.

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"Я сказала это непосредственно господину Данилову и вам отвечаю: нет. Я была здесь в 2014 году, и я думаю, что планы аннексии Крыма были в ящиках российской власти давно и они, увидев возможность действовать, ведь Украина была в таком слабом состоянии после Революции достоинства, очень быстро отреагировали", — сказала дипломат.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявлял, что Германия и Франция в 2008 году отказали в ПДЧ Украине, когда почти все было готово, после чего Российская Федерация напала на Украину. По его мнению, Германия и Франция должны нести за это ответственность.

Как сообщалось, представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО будет "красной линией" для Москвы. Он обеспокоен разговорами о том, что однажды Киеву могут предоставить План действий по членству в Альянсе.

В свою очередь, в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины.

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