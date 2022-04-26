РФ должна быть ослаблена, чтобы больше ни на кого не могла напасть — глава Пентагона

РФ должна быть ослаблена, чтобы больше ни на кого не могла напасть — глава Пентагона

Соединенные Штаты хотят видеть Россию ослабленной настолько, чтобы она больше не смогла повторить агрессию ни в Украине, ни в любой другой стране.

Украину США стремятся видеть суверенной, демократической страной, способной защитить свою территорию.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в Польше по итогам визита в Киев.

"Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, что она не сможет делать то, что сделала во время вторжения в Украину", — отметил глава Пентагона.

По его словам, РФ уже потеряла много военного потенциала и много своих войск.

"И мы хотим, чтобы они не имели возможности очень быстро воссоздать этот потенциал", — сказал Остин.

Как пишет CNN, представитель Белого дома Дженнифер Псаки подтвердила, что заявления Остина отражают позицию администрации Байдена.

По ее словам, заявление Ллойда Остина о том, что США хотят "ослабить Россию", отвечает давним целям администрации не дать Москве поглотить Украину.

"Я бы сказал, что это согласуется с нашей точкой зрения, мнением президента, что мы будем делать все возможное, чтобы отразить стремление президента Путина покорить Украину, взять под контроль их территориальную целостность и суверенитет. Мы гордимся успехами украинцев, их усилиями дать отпор российским военным благодаря своей храбрости и нашей поддержке", — сказала Псаки.

Напомним, вечером 24 апреля в Украину с рабочим визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны государства Ллойд Остин. Они провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, где обсудили вопросы военной финансовой помощи Украине.

Читайте также: