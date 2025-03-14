РФ должна прекратить проволочки: Макрон прокомментировал реакцию Путина на предложение США прекратить огонь

Макрон подчеркнул, что Россия должна перестать тянуть время и согласиться прекратить огонь.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 14 марта, сообщил, что обсудил предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Макрон подчеркнул, что Россия должна перестать тянуть время и согласиться прекратить огонь.

"Россия должна теперь принять предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня. Российская агрессия в Украине должна прекратиться. Преступления должны прекратиться. Так же должны прекратиться проволочки", — подчеркнул французский президент.

Он напомнил, что во вторник, 11 марта, около сорока начальников штабов обороны стран, поддерживающих Украину, провели встречу в Париже. Но работа не окончена и будет продолжаться, чтобы обеспечить крепкий мир.

"Завтра мы продолжим работать над усилением поддержки Украины и достижением крепкого и продолжительного мира, в видеоконференции с премьер-министром Стармером, президентом Зеленским и всеми нашими партнерами", – уточнил Эммануэль Макрон.

Эта виртуальная встреча, организованная Стармером, направлена на укрепление "коалиции желающих", то есть стран, которые намерены предоставить Украине гарантии безопасности.

Напомним, Путин отреагировал на предложение США прекратить боевые действия на 30 дней. Диктатор заверил, что Россия выступает за перемирие, "но есть нюансы, в частности, Курская область".

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