Глава МИД Исполнения Хосе Мануэль Альбарес / © Associated Press

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал РФ продемонстрировать готовность к миру, согласившись на безусловное прекращение огня в Украине.

Об этом министр написал в соцсети Х в понедельник, 12 мая.

«Испания, Германия, Франция, Италия, Польша, Великобритания, Франция и главная дипломат ЕС встречаются сегодня в Лондоне, чтобы поддержать мир в Украине. Украина хочет мира. Европейцы желают мира. Россия должна немедленно заявить, хочет ли она мира, приняв безусловное 30-дневное прекращение огня без промедлений», — написал он в соцсети Х в понедельник.

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Требование о 30-дневном прекращении огня было выдвинуто в субботу, 10 мая, во время визита в Киев лидеров Великобритании, Франции, Германии и Польши. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что если Путин отклонит предложение, будут ужесточены санкции и увеличена военная помощь для обороны Украины, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский совершил «дипломатический гамбит», предложив российскому диктатору Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Стамбуле в четверг, 15 мая.