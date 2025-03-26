РФ должна согласиться на прекращение огня без "предварительных условий" – резкое заявление Макрона

Он подчеркнул, что агрессивность России оказывает очень прямое влияние на безопасность в Европе.

Москва должна согласиться на полное прекращение огня без "предварительных условий".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже.

"Украина согласилась на полное прекращение огня без "предварительных условий" сроком на 30 дней, несмотря на то, что именно она является жертвой агрессии. Россия должна сделать то же самое", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции считает, что договоренности в Эр-Рияде о так называемом "энергетическом перемирии" и тишине в Черном море могли бы стать шагом к более широкому прекращению огня, "прокладывая путь к установлению мира".

"Хотя я вижу соблазн российской стороны переписывать, перетолковывать то, что уже согласовали, путем перечисления новых условий. Россия не показывает, что действительно хочет мира, потому что изо дня в день продолжает наносить удары по Украине", – говорит Макрон.

Он подчеркнул, что агрессивность России оказывает очень прямое влияние на безопасность в Европе.

"Мы находимся на решающем этапе прекращения агрессивной войны. Есть только один агрессор – Россия, и один борец – вы", – подытожил Макрон, обращаясь к Зеленскому.

Напомним, что сегодня, 26 марта, президент Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.