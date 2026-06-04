РФ готова воевать до 2028: что предлагает Путину Зеленский

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину с призывом остановить и закончить войну. Зеленский подчеркнул, что мир не устал от Украины — все больше устают от самой России и ее руководителя.

Об этом говорится в Открытом письме президента Украины президенту Российской Федерации.

Зеленский предлагает Путину завершить войну в Украине — что заявил

В своем обращении украинский лидер отметил, что разведка имеет документы, свидетельствующие о намерениях Кремля затянуть боевые действия еще на несколько лет. Кроме того, Зеленский указал на попытки Москвы расширить географию конфликта и привлечь новых участников.

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«Мы видели документы от разведки, что вы сейчас рассматриваете планы войны еще и на 2027 и 2028 годы. Также мы знаем, что вы надеетесь, что баллистика сделает вам то, чего не сделало все остальное. Вы хотите втянуть еще больше в войну Беларусь, и сейчас мы вынуждены готовиться к этому», — заявил президент Украины.

Владимир Зеленский также вспомнил попытки РФ «разыграть партию» с Приднестровьем и постоянные угрозы российских пропагандистов в адрес всех соседних стран. Кроме этого, он подчеркнул, что расчет Кремля на истощение международной поддержки Украины оказался ложным.

По его словам, даже те игроки, которые помогают РФ обходить санкции, все больше устают от Москвы, а самого Путина назвал политиком, у которого «после 26 лет старость начала брать свое». Также в письме президент Украины призвал российского диктатора сделать рациональный выбор и прекратить бессмысленное кровопролитие.

«Действительно ли вы хотите пройти через все это? Выбор сейчас за вами. Хватит войны. Украина предлагает закончить эту войну», — подытожил Владимир Зеленский.

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Открытое письмо Зеленского к Путину — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину. Текст был опубликован на сайте Офиса президента.

В обращении Зеленский подчеркнул, что полномасштабная война — это личный выбор Кремля, у которого нет никакой реальной причины. Он также сообщил, что только за май российская армия потеряла в Украине более 30 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными.

Зеленский призвал закончить войну честно и предложил Путину встретиться для прямых переговоров с участием международных посредников (например, в Швейцарии, Турции или странах арабского мира). Также Украина готова к прекращению огня и обмену пленными по принципу всех на всех.

Следует добавить, что Владимир Путин заявил, что якобы готов к переговорам и компромиссам. Диктатор утверждает, что подписание мирного соглашения с Украиной вполне возможно и это якобы не помешает России контролировать Донбасс.

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Также диктатор в который раз вспомнил о прошлогодних переговорах с Трампом на Аляске и заявил, что «готов пойти на компромиссы, оговоренные в Анкоридже». В то же время сразу уточнил, что нужно заставить, чтобы на них согласился Киев.

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