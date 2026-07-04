РФ готовит масштабную провокацию к 5 июля: при чем здесь Польша

Глава ФСБ Бортников курирует раскол между Украиной и Польшей: Кремль готовит фейки / © ТСН

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Российские спецслужбы планируют очередную информационно-психологическую операцию (ИПСО), направленную на раскол в отношениях между Украиной и Польшей. Ключевым инструментом манипуляций, традиционно, снова планируют сделать болезненные исторические вопросы.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко.

По данным Коваленко, за проведение этой информационной атаки лично отвечает директор ФСБ РФ Александр Бортников, курирующий ключевые информационные операции Кремля, нацеленные на раскол между Польшей и Украиной.

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Главной датой для развертывания провокации российские силовики определили 5 июля.

«Сотрудники ФСБ РФ планируют обнародовать сфальсифицированные документы о событиях Второй мировой войны, а именно Волынской трагедии на 5 июля, чтобы попытаться взорвать украинско-польские отношения. У российских государственных медиа есть задача разносить эту историю», — отметил Коваленко.

Напомним, Россия неоднократно пыталась спекулировать по теме Волынской трагедии для разжигания антиукраинских настроений в Польше.

Кроме того, отношения между Киевом и Варшавой в последние недели находятся в глубоком кризисе.

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Почему Польша предвзято рассматривает события на Волыни 1943 года

Трагический конфликт на Волыни 1943 года, к разжиганию которого могут быть причастны советские диверсанты, польские историки и политики рассматривают отдельно от остальных событий Второй мировой и предвоенного периода.

В частности, говоря о признании вины украинцами, Польша не упоминает о польско-украинской войне 1918-19 годов, предвоенной пацификации украинцев, нападениях на украинские села на Холмщине и Надсянне 1941-1944 годов.

Нападения продолжались и в 1945 году, пока украинское местное население Холмщины, Подляшья, Надсяния и Лемковщины не было депортировано в УССР, а небольшое количество оставшихся украинцев — депортированы в западные регионы Польши в 1947 году в ходе операции «Висла».

По мнению ряда украинских историков, нападения на польские поселки совершали и спецподразделения НКВД, одетые как бойцы УПА.

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Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого Орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «Героев УПА».

В ответ Зеленский отправил в Польшу орден Белого Орла «Новой почтой».

Кроме того, Польша утилизирует истребители МиГ-29, которые планировалось передать Украине.

А у Навроцкого на днях назвали Галичину «Восточной Малопольшей».

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Однако такие захватнические высказывания польских деятелей в адрес украинских земель далеко не первые. В 2023 году Сейм Польши одобрил скандальную резолюцию о Волынской трагедии, в которой требовал признания вины украинцами и называл территорию западной Украины «Восточными Кресами».

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